Результаты 7-го тура РПЛ, турнирная таблица, расписание матчей

С 30 по 31 августа в Российской футбольной Премьер-лиге состоялись восемь матчей. Приводим их результаты. В субботу «Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), «Зенит» обыграл дома «Пари НН» (2:0), «Спартак» одержал победу над «Сочи» (2:1), «Ростов» поделил очки с «Ахматом» (1:1). В воскресенье «Акрон» проиграл в Самаре «Балтике» (0:2), «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов» (2:2), ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), махачкалинское «Динамо» выиграло у московских одноклубников (1:0). Турнирная таблица РПЛ после 7-го тура выглядит следующим образом: Расписание матчей 8-го тура РПЛ: 12 сентября: «Рубин» – «Динамо» Мх (19:00). 13 сентября: «Пари НН» – «Оренбург» (14:00), «Динамо» М – «Спартак» (16:45), «Ахмат» – «Локомотив» (16:45), «Краснодар» – «Акрон» (19:30). 14 сентября: «Крылья Советов» – «Сочи» (14:30), «Балтика» – «Зенит» (17:00), «Ростов» – ЦСКА (19:30).

