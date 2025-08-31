«Большой куш. Бангкок» 9-я серия: смотреть онлайн на ТНТ Вчера, 12:52 Автор: Андрей Моисеев









Шоу «Большой куш. Бангкок» — новое реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором 12 звездных пар ведут борьбу за главный приз в 10 миллионов рублей. Съемки шоу «Большой куш. Бангкок» прошли в марте 2025 года в Марокко, премьера состоялась 12 июля на телеканале ТНТ. Ведущие шоу — Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Среди участников реалити-шоу — Джиган, Василий Камоцкий («пельмень»), Костя Дзю, Тимур Родригез, Анна Хилькевич, Артур Мартиросян, Ксения Луговая (KAYA), Эвелина Тарханова (Лунаком). Смотреть онлайн 9 выпуск шоу «Большой куш. Бангкок» на телеканале ТНТ 31 августа 2025, в 18:30 по московскому времени. Прошлые выпуски можно смотреть ВКонтакте.

Фото: ТНТ















