Разговоры о важном 8 сентября 2025

Второй в новом учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 8 сентября 2025 года, будет посвящен теме «Русский язык в эпоху цифровых технологий».

Русский язык — государственный язык, объединяющий многонациональную семью народов Российской Федерации. Современное разнообразие русского языка, изменения в устной и письменной речи под влиянием цифровой среды. Грамотная, логичная и понятная речь — признак образованного человека и залог успеха в будущем. Правила использования стилей речи в современной коммуникации.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Следующая тема «Разговоры о важном»:

15 сентября — Цифровой суверенитет страны.
    Фото: разговорыоважном.рф







