«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 17-й выпуск: смотреть онлайн

В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Родоначальником популярного на ТНТ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которого вышел на экраны Великобритании в 2005 году. Программа является самой популярной на канале ТНТ и входит в список лучших на российском телевидении.

В программе принимают участие Влад Череватый, Артем Краснов, Ангелина Изосимова, Максим Левин, Виктория Райдос, Александр Шепс, Олег Шепс, Ольга Якубович и Юлий Котов, заменивший на проекте Соню Егорову. Зрители голосуют за каждого из участников на сайте телеканала.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на канале ТНТ.

Смотреть онлайн 17-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на телеканале ТНТ в 18:30 по московскому времени.

Прошлые выпуски можно бесплатно смотреть на RUTUBE.