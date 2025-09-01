Шоу «Большой хит»: 9-й выпуск смотреть онлайн на ТНТ

В новом шоу «Большой хит» звезды шоу-бизнеса, разбитые на две команды, угадывают хиты всех времен.
Премьера состоялась 12 июля 2025 года на телеканале ТНТ.
Ведущие — певец Тимур Родригез и экс-ведущая популярной телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко.
В каждом выпуске участники шоу угадывают песни и преодолевают различные препятствия.
Смотреть онлайн 8 выпуск шоу «Большой хит» на телеканале ТНТ в субботу, 6 сентября 2025, в 21:00 по московскому времени.
Первый выпуск можно посмотреть на RUTUBE.