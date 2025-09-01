«Клюквенный щербет» 4 сезон 1 серия: смотреть сериал онлайн

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.

Когда выйдет. Премьера 4 сезона турецкого сериала состоится на телеканале Show TV 12 сентября 2025 года, новые серии будут выходить по пятницам.

Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на канале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 29 серий.

1-й сезон - 29 серий.

2-й сезон - 37 серий.

3-й сезон - 37 серий.

Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Факт: зеленоглазая Сыла Тюркоглу родилась 18 апреля 1999 года, рост актрисы 166 см, вес — 55 килограммов. Сыла окончила элитную школу в Измире и хотела стать юристом. У нее есть тату на плече на немецком языке, фраза означает в переводе «Плавная красота».

Оригинальное название — Kızılcık Şerbeti.

Жанр — мелодрама, драма.

Страна — Турция.

Режиссер — Кетджхе.

Актеры — Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.

Факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом неоднократно показывался на российском телевидении.