«Лихие» 2 сезон 1 серия: дата выхода, смотреть сериал онлайн

Сериал рассказывает о том, как отец и сын становятся частью самой влиятельной дальневосточной группировки 90-х. Охотник и егерь Павел Лиховцев воспитывает сына, держит пасеку, но все меняется в начале 90-х. В поисках лучшей жизни они отправляются в Хабаровск и попадают в эпицентр бандитских разборок.

Интересный факт: актер Артем Быстров, сыгравший главную роль, и режиссер Юрий Быков вместе работали над сериалом «Метод».

Премьера 2 сезона драматического сериала состоится 11 сентября 2025 года, новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Всего в новом сезоне восемь эпизодов.

Дата выхода:

1 серия — 11 сентября

2 серия — 18 сентября

3 серия — 25 сентября

Премьера сериала «Лихие» состоялась 24 октября 2024 года, новые серии выходили по 5 декабря.

Смотреть онлайн все серии можно в окинотеатрах Okko и START.

Отзывы: «стоит взять на заметку любителям сложных психологических картин Юрия Быкова», «жестокость зашкаливает, но это было повсеместно, и закрывать на это глаза, делая вид, что такого не было, бессмысленно», «энергичная криминальная драма, мрачная и временами очень жестокая».

Жанр — драма, криминал.

Режиссер — Юрий Быков.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, киллера ОПГ «Общак» Павла Лиховцева, сыграл 40-летний Артем Быстров («Дурак»), Женю Лиховцева — Егор Кенжаметов («Оффлайн»), повзрослевшего Женю — Евгений Ткачук («Тихий Дон»), жену Павла Лену — Елена Николаева («Знакомство родителей»).