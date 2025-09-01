«Лихие» 2 сезон 1 серия: дата выхода, смотреть сериал онлайн

Сериал рассказывает о том, как отец и сын становятся частью самой влиятельной дальневосточной группировки 90-х. Охотник и егерь Павел Лиховцев воспитывает сына, держит пасеку, но все меняется в начале 90-х. В поисках лучшей жизни они отправляются в Хабаровск и попадают в эпицентр бандитских разборок.
Интересный факт: актер Артем Быстров, сыгравший главную роль, и режиссер Юрий Быков вместе работали над сериалом «Метод».
Премьера 2 сезона драматического сериала состоится 11 сентября 2025 года, новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Всего в новом сезоне восемь эпизодов.
Дата выхода:
1 серия — 11 сентября
2 серия — 18 сентября
3 серия — 25 сентября
Премьера сериала «Лихие» состоялась 24 октября 2024 года, новые серии выходили по 5 декабря.
Смотреть онлайн все серии можно в окинотеатрах Okko и START.
Отзывы: «стоит взять на заметку любителям сложных психологических картин Юрия Быкова», «жестокость зашкаливает, но это было повсеместно, и закрывать на это глаза, делая вид, что такого не было, бессмысленно», «энергичная криминальная драма, мрачная и временами очень жестокая».
Жанр — драма, криминал.
Режиссер — Юрий Быков.
Страна — Россия.
Актеры — главного героя, киллера ОПГ «Общак» Павла Лиховцева, сыграл 40-летний Артем Быстров («Дурак»), Женю Лиховцева — Егор Кенжаметов («Оффлайн»), повзрослевшего Женю — Евгений Ткачук («Тихий Дон»), жену Павла Лену — Елена Николаева («Знакомство родителей»).