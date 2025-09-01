КХЛ: новости на 9 сентября, расписание матчей, турнирная таблица

Новости КХЛ:

06:30 Новичок СКА нападающий Джозеф Бландизи показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» и получил дисциплинарный штраф до конца встречи в своей дебютной игре за клуб.

07:04 На втором матче «Драконов» в Санкт-Петербурге с «Адмиралом» присутствовали 4517 зрителей. Арена может вместить 23 996 человек.

11:57 Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» заявил, что имел предложения от других клубов КХЛ: «Всегда есть варианты, но я считаю, что моя задача — сконцентрироваться на работе в команде «Россия 25».

17:03 В течение сентября «Шанхайские Драконы» предложили болельщикам, пришедшим на домашний матч, бесплатно обменять атрибутику с эмблемой и цветами петербургского СКА на фирменный шарф китайской команды.

19:22 Бывший нападающий сборной России, занимающий в этом сезоне пост генерального директора клуба КХЛ «Сочи» Игорь Григоренко обжаловал в Спортивном арбитражном суде четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную на него ИИХФ.

19:26 В матче «Барыс» — «Амур» состоялась первая драка сезона.

Результаты последних матчей:

8 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоялись пять матчей. «Авангард» уступил дома «Ак Барсу» (1:2), «Салават Юлаев» обыграл в овертайме «Магнитку» (3:2 ОТ), «Лада» нанесла поражение «Автомобилисту» (4:3), «Шанхайские Драконы» проиграли дома «Адмиралу» (3:4 Б), «Торпедо» выиграло у СКА (3:2 ОТ).

Турнирная таблица КХЛ на 9 сентября:

Расписание матчей КХЛ на сегодня, 9 сентября 2025 года:

17:00 Барыс – Амур

19:00 Нефтехимик – Трактор

19:30 Спартак – Динамо Мн (прямая трансляция на Матч ТВ)

19:30 Локомотив – Северсталь

19:30 Динамо М – ХК Сочи