HR Новости

Сборные Италии и Израиля забили 9 мячей в отборе к ЧМ-2026

Сегодня, 08:59 Автор: Андрей Моисеев




Сборная Италии по футболу обыграла со счетом 5:4 команду Израиля в отборочном матче к чемпионату мира, который состоится в следующем году в США.

Сборная Италии выиграла у Израиля в отборе к ЧМ-2026

В поединке, который прошел в венгерском городе Дебрецен, было забито девять мячей. Подопечные Дженнаро Гаттузо дважды уступали по ходу встречи, едва не упустили победу, пропустив два мяча в конце основного времени, но благодаря точному удару Сандро Тонали на первой добавленной минуте вырвали победу.

Сборная Италии набрала 9 очков и переместилась на второе место в группе I, израильтяне имеют в активе столько же очков, но провели на один матч больше и расположились на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу Норвегия, набравшая 12 очков в четырех играх.

Из других матчей отбора к ЧМ-2026 стоит отметить победу Косово над Швецией (2:0) и крупное домашнее поражение Греции от Дании (0:3).
  • Расписание матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 по футболу на 9 сентября
    •

    Фото: AP







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Где находится Непал на карте мира, беспорядки в Катманду
    «Титаны» 3 сезон 1 выпуск: дата выхода, смотреть онлайн
    «Спартак» объявил о переходе защитника «Фенербахче» Джику
    Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание
    Расписание матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 по футболу на 9 сентября
    Сборные Италии и Израиля забили 9 мячей в отборе к ЧМ-2026
    КХЛ: новости на 9 сентября, расписание матчей, турнирная таблица
    «Лихие» 2 сезон 1 серия: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    «Уэнсдей» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Клюквенный щербет» 4 сезон 1 серия: смотреть сериал онлайн


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru