Сборные Италии и Израиля забили 9 мячей в отборе к ЧМ-2026

Сборная Италии по футболу обыграла со счетом 5:4 команду Израиля в отборочном матче к чемпионату мира, который состоится в следующем году в США.

В поединке, который прошел в венгерском городе Дебрецен, было забито девять мячей. Подопечные Дженнаро Гаттузо дважды уступали по ходу встречи, едва не упустили победу, пропустив два мяча в конце основного времени, но благодаря точному удару Сандро Тонали на первой добавленной минуте вырвали победу.

Сборная Италии набрала 9 очков и переместилась на второе место в группе I, израильтяне имеют в активе столько же очков, но провели на один матч больше и расположились на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу Норвегия, набравшая 12 очков в четырех играх.

Из других матчей отбора к ЧМ-2026 стоит отметить победу Косово над Швецией (2:0) и крупное домашнее поражение Греции от Дании (0:3).