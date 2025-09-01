HR Новости

Расписание матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 по футболу на 9 сентября

Сегодня, 10:16 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 9 сентября, состоятся девять матчей европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Сербия - Англия: расписание матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 по футболу на 9 сентября

Сборная Франции сыграет в Париже с лидером группы D Исландией. В первом туре подопечные Дидье Дешама обыграли Украину со счетом 2:0, исландцы дома разгромили Азербайджан (5:0).

Англичане пока идут без поражений в группе K после четырех игр. Сборная Сербии сыграла вничью в первом туре с Албанией (0:0), а затем обыграла Андорру (3:0) и Латвию (1:0). На чемпионате Европы в Германии в 2024 году Англия одержала победу над сербами со счетом 1:0.

Расписание матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 на 9 сентября:

19:00 Армения — Ирландия

19:00 Азербайджан — Украина

21:45 Босния и Герцеговина — Австрия

21:45 Албания — Латвия

21:45 Кипр — Румыния

21:45 Норвегия — Молдавия

21:45 Франция — Исландия

21:45 Венгрия — Португалия

21:45 Сербия — Англия

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира в Катаре переиграла национальную команду Франции.
  Сборные Италии и Израиля забили 9 мячей в отборе к ЧМ-2026
    •

