HR Новости

Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание

Сегодня, 10:22 Автор: Андрей Моисеев




Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026), в котором впервые примут участие 48 команд, пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Чемпионат мира по футболу ЧМ 2026

Известны города и стадионы, на которых прозвучит стартовый свисток и пройдет финал турнира. Решающий поединок ЧМ-2026 состоится в Нью-Йорке 19 июля. Точнее, в Нью-Джерси, на домашней арене двух команд по американскому футболу. Самый первый матч ЧМ-2026 состоится 11 июня в Мехико на знаменитой «Ацтеке», где проходили матчи чемпионатов мира 1970 и 1986 годов, сообщает официальный сайт ФИФА.

48 команд будут разделены на 12 групп по четыре в каждой. Групповой этап стартует 11 июня и продлится до 27 июня, матчи 1/16 финала состоятся с 28 июня по 3 июля, игры 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля, четвертьфиналы — с 9 по 11 июля. Проведение полуфинальных игр запланировано 14 и 15 июля.

Сборная Мексики проведет две игры на знаменитой «Ацтеке» и один раз сыграет в Гвадалахаре. Канадцы два раза сыграют в Ванкувере и один раз в Торонто. Американцы встретятся с соперниками в Лос-Анджелесе и Сиэтле.
  • Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
    •

    Фото: Getty Images







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Где находится Непал на карте мира, беспорядки в Катманду
    «Титаны» 3 сезон 1 выпуск: дата выхода, смотреть онлайн
    «Спартак» объявил о переходе защитника «Фенербахче» Джику
    Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание
    Расписание матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 по футболу на 9 сентября
    Сборные Италии и Израиля забили 9 мячей в отборе к ЧМ-2026
    КХЛ: новости на 9 сентября, расписание матчей, турнирная таблица
    «Лихие» 2 сезон 1 серия: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    «Уэнсдей» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Клюквенный щербет» 4 сезон 1 серия: смотреть сериал онлайн


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru