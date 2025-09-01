«Спартак» объявил о переходе защитника «Фенербахче» Джику

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе в команду защитника Александера Джику, сообщает официальный Telegram-канал красно-белых.

Игрок подписал с московским клубом двухлетний контракт. 31-летний Джику выступал за «Бастию», «Кан» и «Страсбур». Последним клубом футболиста был турецкий «Фенербахче».

За сборную Ганы Александер провел 34 матча и забил 3 гола. На чемпионате мира 2022 года в Катаре защитник сыграл в стартовом матче с Португалией (2:3) и был заменен на 90+2 минуте.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6,5 млн евро.

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.