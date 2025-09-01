HR Новости

«Спартак» объявил о переходе защитника «Фенербахче» Джику

Сегодня, 12:21 Автор: Андрей Моисеев




Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе в команду защитника Александера Джику, сообщает официальный Telegram-канал красно-белых.

Спартак объявил о переходе защитника «Фенербахче» Джику

Игрок подписал с московским клубом двухлетний контракт. 31-летний Джику выступал за «Бастию», «Кан» и «Страсбур». Последним клубом футболиста был турецкий «Фенербахче».

За сборную Ганы Александер провел 34 матча и забил 3 гола. На чемпионате мира 2022 года в Катаре защитник сыграл в стартовом матче с Португалией (2:3) и был заменен на 90+2 минуте.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6,5 млн евро.

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
  • СКА забрал лучшего бомбардира «Спартака» Голдобина
    •

    Фото: Getty Images







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Где находится Непал на карте мира, беспорядки в Катманду
    «Титаны» 3 сезон 1 выпуск: дата выхода, смотреть онлайн
    «Спартак» объявил о переходе защитника «Фенербахче» Джику
    Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание
    Расписание матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 по футболу на 9 сентября
    Сборные Италии и Израиля забили 9 мячей в отборе к ЧМ-2026
    КХЛ: новости на 9 сентября, расписание матчей, турнирная таблица
    «Лихие» 2 сезон 1 серия: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    «Уэнсдей» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Клюквенный щербет» 4 сезон 1 серия: смотреть сериал онлайн


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru