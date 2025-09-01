HR Новости

«Титаны» 3 сезон 1 выпуск: дата выхода, смотреть онлайн

Сегодня, 15:52 Автор: Андрей Моисеев




«Титаны» — шоу телеканала ТНТ, в котором 111 атлетов из разных видов спорта поборются за приз 10 миллионов рублей.

Премьера 3 сезона состоится 21 сентября 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски будут выходить еженедельно по воскресеньям.

Шоу Титаны на ТНТ 3 сезон

Нейросеть не только отобрала лучших спортсменов страны, но и создала для них много интересных испытаний. Среди участников — четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр Илья Ковальчук, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, известные футболисты Роман Павлюченко, Дима Сычев, Руслан Нигматуллин и Федор Кудряшов, один из лучших тяжеловесов мира Александр Поветкин, двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица Яна Егорян, ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.

Победителем 2 сезона стал стал учитель физической культуры - Николай Бобылев.

Смотреть онлайн 1 выпуск 3 сезона шоу «Титаны» в эфире телеканала ТНТ 21 сентября 2025 в 21:00 по московскому времени.

Прошлые выпуски доступны в хорошем качестве на RUTUBE.
    Фото: ТНТ







