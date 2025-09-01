Где находится Непал на карте мира, беспорядки в Катманду Сегодня, 16:54 Автор: Андрей Моисеев









Во вторник участники беспорядков в столице Непала Катманду ворвались в правительственный комплекс и подожгли здания парламента, Верховного суда, центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» и резиденцию премьер-министра Шармы Оли. Были убиты глава Минфина Бишну Прасад Паудель и жена экс-премьера Натха Кханала Джалы, сообщает РИА Новости. Аэропорт в Катманду закрыт, во время беспорядков погибли 22 человека, более 500 получили ранения. Основная причина протестов — закрытие на прошлой неделе властями Непала основных мировых соцcетей. СМИ назвали происходящее в стране «Революцией поколения Z». Если смотреть на карту мира, Непал расположен в Южной Азии, в центральной части Гималаев. Государство граничит с Китаем и Индией. Столица страны — город Катманду с населением в 1 млн человек.

