HR Новости

Где находится Непал на карте мира, беспорядки в Катманду

Сегодня, 16:54 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник участники беспорядков в столице Непала Катманду ворвались в правительственный комплекс и подожгли здания парламента, Верховного суда, центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» и резиденцию премьер-министра Шармы Оли.

Где находится Непал на карте мира

Были убиты глава Минфина Бишну Прасад Паудель и жена экс-премьера Натха Кханала Джалы, сообщает РИА Новости.

Аэропорт в Катманду закрыт, во время беспорядков погибли 22 человека, более 500 получили ранения.

Основная причина протестов — закрытие на прошлой неделе властями Непала основных мировых соцcетей. СМИ назвали происходящее в стране «Революцией поколения Z».

Если смотреть на карту мира, Непал расположен в Южной Азии, в центральной части Гималаев. Государство граничит с Китаем и Индией. Столица страны — город Катманду с населением в 1 млн человек.
  • Где находится Нелеповка на карте Донецкой области
    •

    Фото: Google Карты







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Где находится Непал на карте мира, беспорядки в Катманду
    «Титаны» 3 сезон 1 выпуск: дата выхода, смотреть онлайн
    «Спартак» объявил о переходе защитника «Фенербахче» Джику
    Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание
    Расписание матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 по футболу на 9 сентября
    Сборные Италии и Израиля забили 9 мячей в отборе к ЧМ-2026
    КХЛ: новости на 9 сентября, расписание матчей, турнирная таблица
    «Лихие» 2 сезон 1 серия: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    «Уэнсдей» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Клюквенный щербет» 4 сезон 1 серия: смотреть сериал онлайн


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru