Хоккей-обозрение

Кубок Первого канала по хоккею 2025: расписание, состав сборной России

Сегодня, 19:27 Автор: Андрей Моисеев




Кубок Первого канала по хоккею 2025

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года в Новосибирске

Расписание матчей:

12 декабря, пятница

12:00 Белоруссия – Казахстан

13 декабря, суббота

14:00 Россия-25 – Белоруссия

14 декабря, воскресенье

14:00 Россия-25 – Казахстан

Время — московское.

9 декабря назван окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала — 2025.

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.

Сборная России 12 раз занимала первое место на Кубке Первого канала, пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.

Фото: ФХР







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Кубок Первого канала по хоккею 2025: расписание, состав сборной России
«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных
Стали известны составы команд на Матч звезд КХЛ
КХЛ поддержала возвращение пива на стадионы
Воробьёв назвал тройку игроков КХЛ с лучшим хоккейным IQ на сегодня
Капризов и Тарасенко за 15 секунд забросили две шайбы в пустые ворота
Мэттьюс вошёл в топ-100 снайперов НХЛ и может догнать Овечкина
Капризов оторвался от Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян
На ТВ покажут в прямом эфире два матча «России-25» на Кубке Первого канала
Назван окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты