Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года в Новосибирске

Расписание матчей:

12 декабря, пятница

12:00 Белоруссия – Казахстан

13 декабря, суббота

14:00 Россия-25 – Белоруссия

14 декабря, воскресенье

14:00 Россия-25 – Казахстан

Время — московское.

9 декабря назван окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала — 2025.

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.

Сборная России 12 раз занимала первое место на Кубке Первого канала, пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.