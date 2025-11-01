Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Нэшвиллом» в Стокгольме

В Стокгольме состоялся первый матч между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» в рамках Глобальной серии НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Предаторз».

Счет в матче на 14-й минуте второго периода открыл российский нападающий Евгений Малкин. Видео можно смотреть здесь.

За минуту и 10 секунд до конца основного времени Филип Форсберг сравнял его. Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Стивен Стэмкос.

Следующая встреча между командами в рамках выездной серии пройдет в столице Швеции 16 ноября в 22:00 по московскому времени.

После этой игры «Питтсбург» набрал 22 очка и переместился на четвертое место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке на Западе.