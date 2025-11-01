Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Ванкувер»

«Каролина» выиграла в овертайме у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Роли завершился со счетом 4:3.
В составе победителей отличились Андрей Свечников (5-я минута, 6), Тейлор Холл (47) и Себастьян Ахо (65). У проигравших шайбы забросили Макс Сассон (3), Элиас Петтерссон (10) и Конор Гарланд (24).
Свечников провел на льду более 19 минут, набрал 3 (2+1) очка и завершил игру с показателем полезности «+2». 25-летний нападающий был признан первой звездой встречи.
Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 14 из 17 бросков по своим воротам.
«Каролина» после 17 матчей набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 18 очками расположился на 13-й строчке на Западе.