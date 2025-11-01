Хоккей - обозрение

Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Ванкувер»

Вчера, 08:54 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз

«Каролина» выиграла в овертайме у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Роли завершился со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Андрей Свечников (5-я минута, 6), Тейлор Холл (47) и Себастьян Ахо (65). У проигравших шайбы забросили Макс Сассон (3), Элиас Петтерссон (10) и Конор Гарланд (24).

Свечников провел на льду более 19 минут, набрал 3 (2+1) очка и завершил игру с показателем полезности «+2». 25-летний нападающий был признан первой звездой встречи.

Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 14 из 17 бросков по своим воротам.

«Каролина» после 17 матчей набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 18 очками расположился на 13-й строчке на Западе.

Фото: AP Photo







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Локомотив» проиграл «Барысу» и впервые в сезоне не забил в Ярославле
Вратарю «Сочи» выбили зуб в матче с «Шанхайскими Драконами»
«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» и потерпела 12-е поражение подряд
Расписание НХЛ 16 ноября: «Вашингтон» – «Нью-Джерси» и другие матчи
Лидер «Нью-Джерси» порезал руку на командном ужине и не сыграет с «Вашингтоном»
Радулов и еще два игрока «Локомотива» входят в топ-3 КХЛ по показателю полезности
Малкин догнал канадца Хаверчука в списке лучших снайперов НХЛ
Расписание КХЛ 15 ноября: «Локомотив» — «Барыс» и другие матчи
Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Ванкувер»
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Нэшвиллом» в Стокгольме


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru