Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Ванкувер» Вчера, 08:54 Автор: Андрей Моисеев









«Каролина» выиграла в овертайме у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Роли завершился со счетом 4:3. В составе победителей отличились Андрей Свечников (5-я минута, 6), Тейлор Холл (47) и Себастьян Ахо (65). У проигравших шайбы забросили Макс Сассон (3), Элиас Петтерссон (10) и Конор Гарланд (24). Свечников провел на льду более 19 минут, набрал 3 (2+1) очка и завершил игру с показателем полезности «+2». 25-летний нападающий был признан первой звездой встречи. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 14 из 17 бросков по своим воротам. «Каролина» после 17 матчей набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 18 очками расположился на 13-й строчке на Западе.



Фото: AP Photo















