Расписание КХЛ 15 ноября: «Локомотив» — «Барыс» и другие матчи

В субботу, 15 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча. Приводим их расписание.
13:30 Сибирь – Динамо М
Новосибирцы проведут первый матч после 11 поражений подряд и отставки главного тренера Вячеслава Буцаева.
15:00 ХК Сочи – Шанхайские Драконы
«Драконы» выиграли два последних матча в Сочи со счетом 5:2.
17:00 Локомотив – Барыс
«Локомотив» выиграл у «Барыса» 13 из 15 матчей домашних матчей.
Время начала — московское.
«Локомотив» набрал 38 очков в 26 играх и лидирует в Западной конференции, на Востоке первое место занимает «Металлург» (42 очка). На последних местах в общей турнирной таблице КХЛ расположились «Сибирь» (17) и ХК «Сочи» (14).