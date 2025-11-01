Расписание КХЛ 15 ноября: «Локомотив» — «Барыс» и другие матчи Вчера, 09:20 Автор: Андрей Моисеев









В субботу, 15 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча. Приводим их расписание. 13:30 Сибирь – Динамо М Новосибирцы проведут первый матч после 11 поражений подряд и отставки главного тренера Вячеслава Буцаева. 15:00 ХК Сочи – Шанхайские Драконы «Драконы» выиграли два последних матча в Сочи со счетом 5:2. 17:00 Локомотив – Барыс «Локомотив» выиграл у «Барыса» 13 из 15 матчей домашних матчей. Время начала — московское. «Локомотив» набрал 38 очков в 26 играх и лидирует в Западной конференции, на Востоке первое место занимает «Металлург» (42 очка). На последних местах в общей турнирной таблице КХЛ расположились «Сибирь» (17) и ХК «Сочи» (14).



Фото: ХК «Барыс»
















