Малкин догнал канадца Хаверчука в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла», который состоялся в Стокгольме.

Хоккеист забросил за карьеру в НХЛ 518 шайб и поднялся на 40-ю строчку в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

Столько же точных бросков в активе известного канадского игрока Дэйла Хаверчука. До расположившегося на 39 месте Пэта Вербика Малкину необходимо забить четыре шайбы.

Возглавляет список лучших снаперов НХЛ Александр Овечкин, на счету которого 901 гол в рамках «регулярки».