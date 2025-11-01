Хоккей - обозрение

Малкин догнал канадца Хаверчука в списке лучших снайперов НХЛ

Вчера, 09:47 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла», который состоялся в Стокгольме.

Хоккеист забросил за карьеру в НХЛ 518 шайб и поднялся на 40-ю строчку в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

Столько же точных бросков в активе известного канадского игрока Дэйла Хаверчука. До расположившегося на 39 месте Пэта Вербика Малкину необходимо забить четыре шайбы.

Возглавляет список лучших снаперов НХЛ Александр Овечкин, на счету которого 901 гол в рамках «регулярки».

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Локомотив» проиграл «Барысу» и впервые в сезоне не забил в Ярославле
Вратарю «Сочи» выбили зуб в матче с «Шанхайскими Драконами»
«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» и потерпела 12-е поражение подряд
Расписание НХЛ 16 ноября: «Вашингтон» – «Нью-Джерси» и другие матчи
Лидер «Нью-Джерси» порезал руку на командном ужине и не сыграет с «Вашингтоном»
Радулов и еще два игрока «Локомотива» входят в топ-3 КХЛ по показателю полезности
Малкин догнал канадца Хаверчука в списке лучших снайперов НХЛ
Расписание КХЛ 15 ноября: «Локомотив» — «Барыс» и другие матчи
Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Ванкувер»
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Нэшвиллом» в Стокгольме


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru