Радулов и еще два игрока «Локомотива» входят в топ-3 КХЛ по показателю полезности Вчера, 11:40 Автор: Андрей Моисеев









Три хоккеиста действующего обладателя Кубка Гагарина входят в число лучших в КХЛ по показателю полезности. У нападающего «Локомотива» Александра Радулова он равняется «+21», у защитника железнодорожников Мартина Герната — «+20», у Алексея Береглазова — «+18». Замыкают пятерку сильнейших игрок обороны «Металлурга» Алексей Маклюков («+18») и защитник «Северстали» Иоаннис Калдис («+17»). Худшим хоккеистом в сезоне-2025/2026 по этому статистическому показателю является игрок «Сибири» Владислав Кара («-19»). Чуть лучше показатель полезности имеет форвард «Нефтехимика» Владислав Барулин («-16»).



Фото: ХК «Локомотив»















