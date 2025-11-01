Хоккей - обозрение

Радулов и еще два игрока «Локомотива» входят в топ-3 КХЛ по показателю полезности

Вчера, 11:40 Автор: Андрей Моисеев




Александр Радулов, Локомотив

Три хоккеиста действующего обладателя Кубка Гагарина входят в число лучших в КХЛ по показателю полезности.

У нападающего «Локомотива» Александра Радулова он равняется «+21», у защитника железнодорожников Мартина Герната — «+20», у Алексея Береглазова — «+18».

Замыкают пятерку сильнейших игрок обороны «Металлурга» Алексей Маклюков («+18») и защитник «Северстали» Иоаннис Калдис («+17»).

Худшим хоккеистом в сезоне-2025/2026 по этому статистическому показателю является игрок «Сибири» Владислав Кара («-19»). Чуть лучше показатель полезности имеет форвард «Нефтехимика» Владислав Барулин («-16»).

Фото: ХК «Локомотив»







