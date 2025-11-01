Хоккей - обозрение

Лидер «Нью-Джерси» порезал руку на командном ужине и не сыграет с «Вашингтоном»

Вчера, 12:50 Автор: Андрей Моисеев




Джек Хьюз, Нью-Джерси Дэвилз

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз порезал руку во время командного ужина, сообщает Sportsnet. Подробности не сообщаются, но известно, что игрок пропустит ближайший матч команды.

В ночь на 16 ноября «Девилз» сыграют в гостях с «Вашингтоном» Александра Овечкина.

Средний сын семьи Хьюз набрал в этом сезоне 20 (10+10) очков в 17 матчах и является самым результативным игроком «Нью-Джерси». В последнем матче с «Чикаго» 24-летний хоккеист отметился двумя результативными передачами.

Старший брат игрока выступает за «Ванкувер», а младший недавно подписал новый 7-летний контракт с «Дэвилз» на 63 миллиона долларов.

Фото: nhl.com







