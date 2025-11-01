Расписание НХЛ 16 ноября: «Вашингтон» – «Нью-Джерси» и другие матчи

Сегодня за океаном большой игровой день. В ночь на воскресенье, 16 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся 13 матчей. Приводим их расписание.

01:00 Флорида – Тампа-Бэй

«Флорида» выбила «Тампу» в 1/8 финала Кубка Стэнли весной этого года, а в одном из предсезонных матчей победила со счетом 7:0.

02:00 Миннесота – Анахайм

Пять последних очных встреч завершились в пользу «Уайлд». Правда, «Анахайм» в этом сезоне здорово прибавил.

03:00 Оттава – Лос-Анджелес

«Оттава» первая в лиге по проценту выигранных вбрасываний, но одна из худших по пропущенным шайбам и по игре в меньшинстве.

03:00 Чикаго – Торонто

«Торонто» проиграл четыре матча подряд. Команда много забивает и много пропускает.

03:00 Каролина – Эдмонтон

Коннор Макдэвид набрал 8 (4+4) очков в пяти последних играх, у Андрея Свечникова 7 (4+3) баллов за такой же период. «Харрикейнз» отвратительно играют в большинстве.

03:00 Монреаль – Бостон

Обе команды набрали по 22 очка, «Бостон» выиграл семь из восьми последних матчей.

03:00 Вашингтон – Нью-Джерси

Лидер «Дэвилз» Джек Хьюз порезал руку во время командного ужина и пропустит эту встречу.

03:00 Детройт – Баффало

«Баффало» проиграл пять матчей подряд, но лучше всех в лиге играет в меньшинстве.

03:00 Коламбус – Рейнджерс

«Рейнджерс» выиграли восемь из 10-ти поединков на выезде. «Коламбус» пока очень мало пропускает в этом сезоне.

04:00 Сент-Луис – Вегас

«Вегас» проиграл четыре игры подряд, однако Иван Барбашев набрал в них 5 (3+2) очков.

04:00 Даллас – Филадельфия

Второе большинство в сезоне (32,8%) против второго меньшинства (88,9%). Защитник «Старз» Миро Хейсканен в последних пяти матчах отдал 11 результативных передач.

06:00 Сиэтл – Сан-Хосе

Лидер «Сан-Хосе» Маклин Селебрини только в пяти из 18-ти игр уходил со льда без набранных очков.

06:00 Калгари – Виннипег

Лучший бомбардир «Флэймз» в последних пяти матчах Микаэль Баклунд набрал всего 3 (1+2) очка.

Время начала — московское.