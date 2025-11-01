Хоккей - обозрение

«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» и потерпела 12-е поражение подряд

Вчера, 16:22 Автор: Андрей Моисеев




Сибирь проиграла московскому Динамо

«Сибирь» в первом матче после отставки Вячеслава Буцаева проиграла московскому «Динамо». Поединок регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске завершился со счетом 3:2.

В составе гостей шайбы забросили Артем Швец-Роговой (11-я минута), Дилан Сикура (26) и Никита Гусев (31). У новосибирцев отличились Тимур Ахияров (2) и Скотт Уилсон (28).

«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд и повторила клубный антирекорд. 12 матчей подряд команда проиграла в сезоне-2018/2019.

Новосибирские хоккеисты после 26 игр набрали 17 очков и занимают последнее место в Восточной конференции. Динамовцы идут пятыми на Западе (33 очка).

Фото: ХК «Динамо» Москва







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Локомотив» проиграл «Барысу» и впервые в сезоне не забил в Ярославле
Вратарю «Сочи» выбили зуб в матче с «Шанхайскими Драконами»
«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» и потерпела 12-е поражение подряд
Расписание НХЛ 16 ноября: «Вашингтон» – «Нью-Джерси» и другие матчи
Лидер «Нью-Джерси» порезал руку на командном ужине и не сыграет с «Вашингтоном»
Радулов и еще два игрока «Локомотива» входят в топ-3 КХЛ по показателю полезности
Малкин догнал канадца Хаверчука в списке лучших снайперов НХЛ
Расписание КХЛ 15 ноября: «Локомотив» — «Барыс» и другие матчи
Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Ванкувер»
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Нэшвиллом» в Стокгольме


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru