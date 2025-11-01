«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» и потерпела 12-е поражение подряд Вчера, 16:22 Автор: Андрей Моисеев









«Сибирь» в первом матче после отставки Вячеслава Буцаева проиграла московскому «Динамо». Поединок регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске завершился со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Артем Швец-Роговой (11-я минута), Дилан Сикура (26) и Никита Гусев (31). У новосибирцев отличились Тимур Ахияров (2) и Скотт Уилсон (28). «Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд и повторила клубный антирекорд. 12 матчей подряд команда проиграла в сезоне-2018/2019. Новосибирские хоккеисты после 26 игр набрали 17 очков и занимают последнее место в Восточной конференции. Динамовцы идут пятыми на Западе (33 очка).



Фото: ХК «Динамо» Москва















