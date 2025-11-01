Вратарю «Сочи» выбили зуб в матче с «Шанхайскими Драконами»

Вратарь «Сочи» Алексей Щетилин, отражая в одном из моментов бросок по своим воротам, лишился зуба, но смог доиграть матч до конца. Поединок в Сочи с «Шанхайскими Драконами» завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Шайбы в матче забивали: Даниил Сероух (2-я минута), Рафаэль Бикмуллин (28), Уилл Биттен (42), Макс Эллис (59) — Ник Меркли (5), Борна Рендулич (13).

24-летний Щетилин проводит дебютный сезон в КХЛ и в сегодняшнем матче сделал 36 сейвов.

ХК «Сочи» набрал 16 очков и продолжает занимать последнее место в Западной конференции, «Шанхайские Драконы» идут седьмыми на Западе (28 очков).