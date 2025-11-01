Хоккей - обозрение

Вратарю «Сочи» выбили зуб в матче с «Шанхайскими Драконами»

Вчера, 18:56 Автор: Андрей Моисеев




Алексей Щетилин, ХК Сочи

Вратарь «Сочи» Алексей Щетилин, отражая в одном из моментов бросок по своим воротам, лишился зуба, но смог доиграть матч до конца. Поединок в Сочи с «Шанхайскими Драконами» завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Шайбы в матче забивали: Даниил Сероух (2-я минута), Рафаэль Бикмуллин (28), Уилл Биттен (42), Макс Эллис (59) — Ник Меркли (5), Борна Рендулич (13).

24-летний Щетилин проводит дебютный сезон в КХЛ и в сегодняшнем матче сделал 36 сейвов.

ХК «Сочи» набрал 16 очков и продолжает занимать последнее место в Западной конференции, «Шанхайские Драконы» идут седьмыми на Западе (28 очков).

Фото: ХК «Сочи»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Локомотив» проиграл «Барысу» и впервые в сезоне не забил в Ярославле
Вратарю «Сочи» выбили зуб в матче с «Шанхайскими Драконами»
«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» и потерпела 12-е поражение подряд
Расписание НХЛ 16 ноября: «Вашингтон» – «Нью-Джерси» и другие матчи
Лидер «Нью-Джерси» порезал руку на командном ужине и не сыграет с «Вашингтоном»
Радулов и еще два игрока «Локомотива» входят в топ-3 КХЛ по показателю полезности
Малкин догнал канадца Хаверчука в списке лучших снайперов НХЛ
Расписание КХЛ 15 ноября: «Локомотив» — «Барыс» и другие матчи
Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Ванкувер»
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Нэшвиллом» в Стокгольме


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru