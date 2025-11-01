Хоккей - обозрение

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Овечкин забросил 902-ю шайбу

Сегодня, 07:18 Автор: Андрей Моисеев




НХЛ, расписание 16 ноября: Вашингтона — Нью-Джерси

«Вашингтон» уступил по буллитам «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со 3:2 в пользу гостей.

Шайбы в матче забили: Коннор Макмайкл (42-я минута), Александр Овечкин (49) — Арсений Грицюк (6), Люк Хьюз (18).

Капитан «столичных» кроме заброшенной шайбы, которая стала дня него 902-й за карьеру в НХЛ, отметился результативной передачей на Макмайкла.

Овечкин и Грицюк не реализовали свои попытки в серии послематчевых буллитов, победный бросок провел защитник «Дэвилз» Шимон Немец.

После этого матча «Вашингтон» набрал 18 очков и расположился на 14 месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 27 очками лидирует на Востоке.

Фото: AP







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Никита Кучеров догнал Бобби Орра по количеству передач в НХЛ
Овечкин обменялся игровой формой с игроком НБА Деминым
Расписание КХЛ 16 ноября: СКА — «Металлург» и другие матчи
Хет-трик Робертсона, дубль Макдэвида и 902-я шайба Овечкина. Итоги дня в НХЛ
«Бостон» выиграл у «Монреаля», Хуснутдинов забил, Задоров подрался
«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Овечкин забросил 902-ю шайбу
«Локомотив» проиграл «Барысу» и впервые в сезоне не забил в Ярославле
Вратарю «Сочи» выбили зуб в матче с «Шанхайскими Драконами»
«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» и потерпела 12-е поражение подряд
Расписание НХЛ 16 ноября: «Вашингтон» – «Нью-Джерси» и другие матчи


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru