«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Овечкин забросил 902-ю шайбу

«Вашингтон» уступил по буллитам «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со 3:2 в пользу гостей.

Шайбы в матче забили: Коннор Макмайкл (42-я минута), Александр Овечкин (49) — Арсений Грицюк (6), Люк Хьюз (18).

Капитан «столичных» кроме заброшенной шайбы, которая стала дня него 902-й за карьеру в НХЛ, отметился результативной передачей на Макмайкла.

Овечкин и Грицюк не реализовали свои попытки в серии послематчевых буллитов, победный бросок провел защитник «Дэвилз» Шимон Немец.

После этого матча «Вашингтон» набрал 18 очков и расположился на 14 месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 27 очками лидирует на Востоке.