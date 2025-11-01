Хоккей - обозрение

«Бостон» выиграл у «Монреаля», Хуснутдинов забил, Задоров подрался

Защитник Бостона Никита Задоров подрался с Джейденом Страблом из Монреаля

«Бостон» одержал в гостях победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Белл-центра» завершился со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» отличились Марат Хуснутдинов (9-я минута), Мэйсон Лорей (23) и Виктор Арвидссон (37). У «Канадиенс» шайбы забили Джейк Эванс (13) и Коул Кофилд (39).

Защитник гостей Никита Задоров отметился результативной передачей и подрался с Джейденом Страблом на первых секундах матча.

«Мишки» выиграли восемь из десяти последних матчей, проиграв только два раза «Оттаве».

«Бостон» с 24 очками расположился на третьем месте в Восточной конференции, «Монреаль» идет шестым на Востоке.

