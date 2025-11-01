«Бостон» выиграл у «Монреаля», Хуснутдинов забил, Задоров подрался Сегодня, 07:50 Автор: Андрей Моисеев









«Бостон» одержал в гостях победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Белл-центра» завершился со счетом 3:2. В составе «Брюинз» отличились Марат Хуснутдинов (9-я минута), Мэйсон Лорей (23) и Виктор Арвидссон (37). У «Канадиенс» шайбы забили Джейк Эванс (13) и Коул Кофилд (39). Защитник гостей Никита Задоров отметился результативной передачей и подрался с Джейденом Страблом на первых секундах матча. «Мишки» выиграли восемь из десяти последних матчей, проиграв только два раза «Оттаве». «Бостон» с 24 очками расположился на третьем месте в Восточной конференции, «Монреаль» идет шестым на Востоке.



Фото: ХК «Бостон Брюинз»
















