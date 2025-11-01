Хет-трик Робертсона, дубль Макдэвида и 902-я шайба Овечкина. Итоги дня в НХЛ

В ночь на 13 ноября в Национальной хоккейной лиге состоялись 13 матчей.

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (2:3 Б). Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу за карьеру и ассистировал Макмайклу. Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк реализовал большинство на шестой минуте первого периода.

«Тампа» выиграла в гостях у «Флориды» (3:1). Никита Кучеров записал на свой счет ассист и сравнялся с Бобби Орром по результативным передачам в истории НХЛ (645).

«Миннесота» победила «Анахайм» (2:0). Кирилл Капризов, Данила Юров и Яков Тренин приняли участие в матче, но очков не набрали.

«Оттава» проиграла дома «Лос-Анджелесу» (0:1). Защитник «Сенаторз» Артем Зуб присутствовал на льду во время пропущенной шайбы.

«Чикаго» выиграл у «Торонто» (3:2). «Кленовые листья» потерпели пятое поражение подряд. Защитник «Блэкхоукс» Артем Левшунов отдал 10-й голевой пас в сезоне.

«Рейнджерс» выиграли в гостях у «Коламбуса» (2:1 Б). Мика Зибанеджад забил гол с передачи Артемия Панарина, Дмитрию Воронкову ассистировали Зак Веренски и Кирилл Марченко. Голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 23 из 24 бросков в створ и был признан первой звездой встречи.

«Эдмонтон» одержал гостевую победу над «Каролиной» (4:3 ОТ). Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка, Леон Драйзайтль записал на свой счет результативную передачу и победный гол в овертайме.

«Монреаль» уступил дома «Бостону» (2:3). 23-летний нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов открыл счет в матче с передач Давида Пастрняка и Никиты Задорова. Последний успел подраться на первых секундах с Джейденом Страблом.

«Детройт» уступил на своем льду «Баффало» (4:5 ОТ). Нападающий «Ред Уингз» Алекс Дебринкэт за пять минут второго периода сделал три результативные передачи. «Сэйбрз» одержали первую победу на выезде в этом сезоне.

«Вегас» победил «Сент-Луис» (4:1). Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев записал на свой счет две результативные передачи.

«Даллас» одолел «Филадельфию» (5:1). Джейсон Робертсон оформил хет-трик, в активе защитника «Старз» Ильи Любушкина результативный пас.

«Сиэтл» выиграл у «Сан-Хосе» (4:1). Джейден Шварц записал на свой счет дубль, защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «-2».

«Калгари» проиграл «Виннипегу» (3:4 Б). «Флэймз» сравняли счет за минуту и 15 секунд до конца третьего периода, но в итоге проиграли по буллитам.