Расписание КХЛ 16 ноября: СКА — «Металлург» и другие матчи

В воскресенье, 16 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей. Приводим их расписание.
10:00 Амур – Адмирал
В первой игре дальневосточного дерби в Хабаровске победу одержал «Амур» со счетом 3:2.
14:00 Трактор – Автомобилист
«Автомобилист» проиграл четыре матча подряд, но выиграл в Челябинске в конце октября (2:1 Б).
16:00 Лада – Нефтехимик
В начале октября «Лада» победила в Нижнекамске (4:1) и прервала серию из девяти поражений подряд.
17:00 Ак Барс – Динамо Мн
10 дней назад в Минске сильнее были хозяева льда, «Ак Барс» проиграл 3:4.
17:00 Торпедо – Авангард
Торпедовцы одержали семь побед подряд в чемпионате, но проиграли омичам четыре из пяти последних матчей в Нижнем Новгороде.
17:00 Северсталь – ЦСКА
Три игры между командами в этом сезоне завершились победой ЦСКА.
17:30 СКА – Металлург Мг
Перед поединком в Санкт-петербурге «Металлург» одержал пять побед подряд.
Время начала — московское.