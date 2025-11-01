Расписание КХЛ 16 ноября: СКА — «Металлург» и другие матчи

В воскресенье, 16 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей. Приводим их расписание.

10:00 Амур – Адмирал

В первой игре дальневосточного дерби в Хабаровске победу одержал «Амур» со счетом 3:2.

14:00 Трактор – Автомобилист

«Автомобилист» проиграл четыре матча подряд, но выиграл в Челябинске в конце октября (2:1 Б).

16:00 Лада – Нефтехимик

В начале октября «Лада» победила в Нижнекамске (4:1) и прервала серию из девяти поражений подряд.

17:00 Ак Барс – Динамо Мн

10 дней назад в Минске сильнее были хозяева льда, «Ак Барс» проиграл 3:4.

17:00 Торпедо – Авангард

Торпедовцы одержали семь побед подряд в чемпионате, но проиграли омичам четыре из пяти последних матчей в Нижнем Новгороде.

17:00 Северсталь – ЦСКА

Три игры между командами в этом сезоне завершились победой ЦСКА.

17:30 СКА – Металлург Мг

Перед поединком в Санкт-петербурге «Металлург» одержал пять побед подряд.

Время начала — московское.