Хоккей - обозрение

Расписание КХЛ 16 ноября: СКА — «Металлург» и другие матчи

Сегодня, 09:59 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года

В воскресенье, 16 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей. Приводим их расписание.

10:00 Амур – Адмирал

В первой игре дальневосточного дерби в Хабаровске победу одержал «Амур» со счетом 3:2.

14:00 Трактор – Автомобилист

«Автомобилист» проиграл четыре матча подряд, но выиграл в Челябинске в конце октября (2:1 Б).

16:00 Лада – Нефтехимик

В начале октября «Лада» победила в Нижнекамске (4:1) и прервала серию из девяти поражений подряд.

17:00 Ак Барс – Динамо Мн

10 дней назад в Минске сильнее были хозяева льда, «Ак Барс» проиграл 3:4.

17:00 Торпедо – Авангард

Торпедовцы одержали семь побед подряд в чемпионате, но проиграли омичам четыре из пяти последних матчей в Нижнем Новгороде.

17:00 Северсталь – ЦСКА

Три игры между командами в этом сезоне завершились победой ЦСКА.

17:30 СКА – Металлург Мг

Перед поединком в Санкт-петербурге «Металлург» одержал пять побед подряд.

Время начала — московское.

Фото: ХК «Металлург»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Никита Кучеров догнал Бобби Орра по количеству передач в НХЛ
Овечкин обменялся игровой формой с игроком НБА Деминым
Расписание КХЛ 16 ноября: СКА — «Металлург» и другие матчи
Хет-трик Робертсона, дубль Макдэвида и 902-я шайба Овечкина. Итоги дня в НХЛ
«Бостон» выиграл у «Монреаля», Хуснутдинов забил, Задоров подрался
«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Овечкин забросил 902-ю шайбу
«Локомотив» проиграл «Барысу» и впервые в сезоне не забил в Ярославле
Вратарю «Сочи» выбили зуб в матче с «Шанхайскими Драконами»
«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» и потерпела 12-е поражение подряд
Расписание НХЛ 16 ноября: «Вашингтон» – «Нью-Джерси» и другие матчи


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru