Овечкин обменялся игровой формой с игроком НБА Деминым

19-летний российский защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин разместил на своей странице в соцсетях фотографию встречи с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Спортсмены пообщались после матча «Кэпиталз» с «Нью-Джерси» и обменялись игровой формой.

19-летний Демин только начинает карьеру за океаном, 40-летний Овечкин близок к ее завершению. Баскетболист был выбран на драфте НБА 2025 года под 8-м номером.

«Бруклин» на данный момент имеет в активе всего одну победу в 12 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции.