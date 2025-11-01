Никита Кучеров догнал Бобби Орра по количеству передач в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Флоридой» (3:1) записал на свой счет результативную передачу. Форвард ассистировал Эмилю Лиллебергу на 13-й минуте встречи.

32-летний хоккеист догнал в списке лучших ассистентов НХЛ за всю историю легендарного Бобби Орра. У Кучерова 645 передач за 818 матчей в НХЛ и он занимает 77-е место по этому показателю.

До идущего 76-м Даниэля Седина Никите не хватает трех ассистов.

Из российских игроков больше передач в активе Евгения Малкина (850), Александра Овечкина (735) и Сергея Федорова (696).