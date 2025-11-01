Хоккей - обозрение

«Адмирал» выиграл у «Амура» в Хабаровске. Это входит в традицию

Сегодня, 14:25




В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались местный «Амур» и «Адмирал» из Владивостока. Поединок на «Платинум-Арене» завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забили Либор Шулак (1-я минута), Даниил Гутик (8, 26), Игорь Гераськин (60) и Дмитрий Завгородний (60). Две последние шайбы подопечные Леонида Тамбиева забили в тот момент, когда противник заменил вратаря Максима Дорожко на шестого полевого игрока.

У проигавших отличились Евгений Свечников (3) и Кирилл Ураков (18).

За последее время «тигры» проиграли «морякам» пять из шести домашних матчей.

После этого матча «Адмирал» набрал 22 очка и остался на 15-м месте в Восточной конференциии, «Амур» занимает вней седьмое место (24 очка).

