Дубль Рида Буше помог «Автомобилисту» победить «Трактор»

Сегодня, 17:00




«Автомобилист» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Юрий Паутов (14-я минута), Рид Буше (15, 30), Максим Денежкин (39), Стефан Да Коста (48). У проигравших шайбу забросил Артемий Низамеев (19).

Ассистентский хет-трик на счету форварда Кертиса Волка, который до этого отдал всего две результативные передачи в 13 матчах сезона.

После этого матча «Автомобилист» набрал 33 очка и переместился на четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» остался на шестой строчке (31 очко).

