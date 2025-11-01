Хоккей - обозрение

Дубль Пинчука помог минскому «Динамо» обыграть «Ак Барс»

Сегодня, 19:32 Автор: Андрей Моисеев




Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 7:3.

В составе минчан отличились Даниил Липский (1-я минута), Виталий Пинчук (13, 17), Даниил Сотишвили (16), Сергей Кузнецов (31), Илья Усов (34) и Сэм Энас (56). У хозяев шайбы забили Александр Хмелевски (8), Митчелл Миллер (37) и Дмитрий Яшкин (41).

Вратарь казанцев Михаил Бердин был заменен на Тимура Билялова после трех пропущенных шайб.

На второй минуте первого периода произошла драка между форвардом хозяев Михаилом Фисенко и Николя Мелошем.

«Динамо» одержало девять побед в десяти матчах и с 37 очками занимает третье место в Западной конференции. «Ак Барс» остался вторым на Востоке (36 очков).

