Дубль Пинчука помог минскому «Динамо» обыграть «Ак Барс» Сегодня, 19:32 Автор: Андрей Моисеев









Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 7:3. В составе минчан отличились Даниил Липский (1-я минута), Виталий Пинчук (13, 17), Даниил Сотишвили (16), Сергей Кузнецов (31), Илья Усов (34) и Сэм Энас (56). У хозяев шайбы забили Александр Хмелевски (8), Митчелл Миллер (37) и Дмитрий Яшкин (41). Вратарь казанцев Михаил Бердин был заменен на Тимура Билялова после трех пропущенных шайб. На второй минуте первого периода произошла драка между форвардом хозяев Михаилом Фисенко и Николя Мелошем. «Динамо» одержало девять побед в десяти матчах и с 37 очками занимает третье место в Западной конференции. «Ак Барс» остался вторым на Востоке (36 очков).



Фото: ХК «Ак Барс»
















