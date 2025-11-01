Хоккей - обозрение

Четыре очка Рашевского помогли «Авангарду» победить «Торпедо»

Авангард выиграл у Торпедо в матче КХЛ

«Авангард» выиграл у «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в нижнем Новгороде завершился со счетом 6:2.

В составе победителей отличились Дмитрий Рашевский (29-я минута, 38), Артем Блажиевский (45), Александр Волков (50), Эндрю Потуральски (51) и Майкл Маклауд (58). У торпедовцев шайбы забили Алексей Кручинин (14) и Владислав Фирстов (19).

Самым результативным игроком встречи стал 25-летний нападающий омичей Дмитрий Рашевский, на счету которого две заброшенные шайбы и две результативные передачи.

«Торпедо» прервало серию из семи побед подряд.

«Авангард» набрал 35 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Торпедо» осталось вторым на Западе (38 очков).

