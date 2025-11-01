СКА выиграл у лидера КХЛ «Металлурга» и вернулся в зону плей-офф Сегодня, 19:46 Автор: Андрей Моисеев









СКА одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. В составе армейцев отличились Никита Дишковский (3-я минута), Игорь Ларионов (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35). У проигравших шайбы забили Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56). СКА прервал пятиматчевую победную серию «Магнитки». «Металлург» по-прежнему занимает первое место в Восточной конференции (42 очка), СКА набрал 25 очков и переместился на восьмую строчку на Западе.



Фото: ХК «Металлург»
















