СКА выиграл у лидера КХЛ «Металлурга» и вернулся в зону плей-офф

Сегодня, 19:46 Автор: Андрей Моисеев




СКА одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе армейцев отличились Никита Дишковский (3-я минута), Игорь Ларионов (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35). У проигравших шайбы забили Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).

СКА прервал пятиматчевую победную серию «Магнитки».

«Металлург» по-прежнему занимает первое место в Восточной конференции (42 очка), СКА набрал 25 очков и переместился на восьмую строчку на Западе.

