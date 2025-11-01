Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в Стокгольме Сегодня, 19:54 Автор: Андрей Моисеев









«Питтсбург» победил «Нэшвилл» во втором матче в рамках Глобальной серии НХЛ. Поединок в Стокгольме завершился со счетом 4:0. В составе «Пингвинз» отличились Паркер Уозерспун (3-я минута), Евгений Малкин (9), Сидни Кросби (11) и Блейк Лизотт (58). Всего на счету Малкина 23 (5+18) балла в 19 матчах сезона. Голкипер «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил все 22 броска по своим воротам. «Питтсбург» набрал 24 очка и переместился на третье место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 16 очками занимает 15-е место на Западе.



Фото: nhl.com
















