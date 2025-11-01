Хоккей - обозрение

Кудашова уволили из «Динамо», руководить командой будет Вячеслав Козлов

Сегодня, 23:03 Автор: Андрей Моисеев




Алексей Кудашов, Динамо Москва

Алексей Кудашов покидает пост главного тренера московского «Динамо».

«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», — приводит слова Кудашова телеканал «Матч ТВ».

Кудашов работал с командой с апреля 2021 года. Лучший результат — выход в полуфинал плей-офф КХЛ в сезоне‑2024/2025.

Исполняющим обязанности наставника бело-голубых назначен Вячеслав Козлов, до этого работавший в клубе старшим тренером.

«Динамо» набрало 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В последней игре команда обыграла в Новосибирске «Сибирь» со счетом 3:2.

Фото: ХК «Динамо» Москва







