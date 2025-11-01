Кудашова уволили из «Динамо», руководить командой будет Вячеслав Козлов

Алексей Кудашов покидает пост главного тренера московского «Динамо».
«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», — приводит слова Кудашова телеканал «Матч ТВ».
Кудашов работал с командой с апреля 2021 года. Лучший результат — выход в полуфинал плей-офф КХЛ в сезоне‑2024/2025.
Исполняющим обязанности наставника бело-голубых назначен Вячеслав Козлов, до этого работавший в клубе старшим тренером.
«Динамо» набрало 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В последней игре команда обыграла в Новосибирске «Сибирь» со счетом 3:2.