Расписание НХЛ 17 ноября: «Тампа-Бэй» – «Ванкувер» и другие матчи

В ночь на понедельник, 17 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание.

01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер

«Тампа» выиграла у «Ванкувера» девять из десяти последних матчей.

02:00 Миннесота – Вегас

Лучший бомбардир у «Миннесоты» в последних пяти матчах не Кирилл Капризов, а Мэтт Болди — 7 (5+2) очков.

03:00 Рейнджерс – Детройт

Можно отправить «Рейнджерс» на выезд и не давать Артемию Панарину отращивать волосы? Если кто не в курсе, команда одержала только одну победу дома и девять раз выиграла на выезде. Лысый Панарин набрал 10 очков в пяти матчах.

05:00 Колорадо – Айлендерс

«Колорадо» больше всех забивает (4,11) и меньше всех пропускает в чемпионате (2,44).

Время начала — московское.