Хоккей - обозрение

Расписание НХЛ 17 ноября: «Тампа-Бэй» – «Ванкувер» и другие матчи

Сегодня, 23:24 Автор: Андрей Моисеев




НХЛ, расписание 17 ноября: Тампа-Бэй — Ванкувер

В ночь на понедельник, 17 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание.

01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер

«Тампа» выиграла у «Ванкувера» девять из десяти последних матчей.

02:00 Миннесота – Вегас

Лучший бомбардир у «Миннесоты» в последних пяти матчах не Кирилл Капризов, а Мэтт Болди — 7 (5+2) очков.

03:00 Рейнджерс – Детройт

Можно отправить «Рейнджерс» на выезд и не давать Артемию Панарину отращивать волосы? Если кто не в курсе, команда одержала только одну победу дома и девять раз выиграла на выезде. Лысый Панарин набрал 10 очков в пяти матчах.

05:00 Колорадо – Айлендерс

«Колорадо» больше всех забивает (4,11) и меньше всех пропускает в чемпионате (2,44).

Время начала — московское.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Расписание НХЛ 17 ноября: «Тампа-Бэй» – «Ванкувер» и другие матчи
Кудашова уволили из «Динамо», руководить командой будет Вячеслав Козлов
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в Стокгольме
СКА выиграл у лидера КХЛ «Металлурга» и вернулся в зону плей-офф
Дубль Пинчука помог минскому «Динамо» обыграть «Ак Барс»
Четыре очка Рашевского помогли «Авангарду» победить «Торпедо»
Дубль Рида Буше помог «Автомобилисту» победить «Трактор»
«Адмирал» выиграл у «Амура» в Хабаровске. Это входит в традицию
Никита Кучеров догнал Бобби Орра по количеству передач в НХЛ
Овечкин обменялся игровой формой с игроком НБА Деминым


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru