Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Вегасом»

«Миннесота» победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» шайбы забили Йоэль Эрикссон Эк (5-я минута), Яков Тренин (30, у Данилы Юрова — передача) и Кирилл Капризов (65). У проигравших отличились Павел Дорофеев (16) и Райлли Смит (47, у Ивана Барбашева — ассист).

Капризов провел на льду почти 24 минуты, забил победную шайбу за 10 секунд до конца овертайма и был признан второй звездой поединка.

«Миннесота» набрала после этого матча 22 очка и переместилась на девятое место в Западной конференции, «Вегас» с 22 очками идет восьмым на Западе.