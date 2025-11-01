Хоккей - обозрение

Кучеров открыл счет в матче, «Ванкувер» разгромил «Тампу» в третьем периоде

Сегодня, 07:50 Автор: Андрей Моисеев




Ванкувер обыграл Тампу в матче НХЛ

«Ванкувер» крупно обыграл в гостях «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершился со счетом 6:2.

В составе «Кэнакс» отличились Джейк Дебраск (30-я минута), Кифер Шервуд (45), Линус Карлссон (45), Дрю О'Коннор (46), Маккензи Макикерн (54) и Маркус Петтерссон (57). У проигравших шайбы забили Никита Кучеров (20) и Джейк Гюнцель (25).

Кучеров провел на льду более 18 минут, забил в ворота Кевина Ланкинена на последней минуте первого периода и завершил встречу с показателем полезности «-2».

Защитник канадского клуба Куинн Хьюз записал на свой счет четыре голевые передачи. В активе старшего из семьи Хьюзов 10 ассистов в последних пяти играх.

«Ванкувер» набрал 20 очков и переместился на 12-е место в Западной конференции. «Тампа» идет 11-й на Востоке.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Кучеров открыл счет в матче, «Ванкувер» разгромил «Тампу» в третьем периоде
Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Вегасом»
Расписание НХЛ 17 ноября: «Тампа-Бэй» – «Ванкувер» и другие матчи
Кудашова уволили из «Динамо», руководить командой будет Вячеслав Козлов
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в Стокгольме
СКА выиграл у лидера КХЛ «Металлурга» и вернулся в зону плей-офф
Дубль Пинчука помог минскому «Динамо» обыграть «Ак Барс»
Четыре очка Рашевского помогли «Авангарду» победить «Торпедо»
Дубль Рида Буше помог «Автомобилисту» победить «Трактор»
«Адмирал» выиграл у «Амура» в Хабаровске. Это входит в традицию


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru