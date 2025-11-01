Хоккей - обозрение

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от очередного поражения в «Мэдисон Сквер Гарден»

Сегодня, 08:20 Автор: Андрей Моисеев




«Рейнджерс» проиграли «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Ред Уингз» отличились Алекс Дебринкэт (30-я минута) и Лукас Рэймонд (57). У хозяев единственную шайбу забил Мика Зибанеджад с передач Уилла Кайлли и Артемия Панарина (32).

«Синерубашечники» продолжили серию неудач на своем льду. В девяти играх в Нью-Йорке подопечные Майка Салливана одержали только одну победу. На выезде ситуация обратная, команда показывает лучшие результаты в сезоне (девять побед и два поражения).

«Детройт» набрал 23 очка и расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» занимает девятую строчку в турнирной таблице Востока.

