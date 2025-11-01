Расписание КХЛ 17 ноября: «Локомотив» — «Салават Юлаев» и другие матчи

В понедельник, 17 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча. Приводим их расписание.
15:30 Сибирь – Шанхайские Драконы
В первом матче при новом тренере «Сибирь» не смогла завершить серию из 12-ти поражений подряд.
19:00 Локомотив – Салават Юлаев
Матч в уфе в начале ноября завершился победой железнодорожников со счетом 4:1.
19:30 ХК Сочи – Барыс
Пять последних матчей между командами завершились в пользу хоккеистов из Астаны.
Время начала — московское.
«Локомотив» лидирует в Западной конференции (38 очков), ХК «Сочи» занимает в ней последнее место. На Востоке последние четыре места в турнирной таблице занимают «Барыс» (23), «Салават Юлаев» (22), «Адмирал» (22) и «Сибирь» (17).