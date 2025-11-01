Хоккей - обозрение

Расписание КХЛ 17 ноября: «Локомотив» — «Салават Юлаев» и другие матчи

Расписание матчей КХЛ на 17 ноября 2025 года

В понедельник, 17 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча. Приводим их расписание.

15:30 Сибирь – Шанхайские Драконы

В первом матче при новом тренере «Сибирь» не смогла завершить серию из 12-ти поражений подряд.

19:00 Локомотив – Салават Юлаев

Матч в уфе в начале ноября завершился победой железнодорожников со счетом 4:1.

19:30 ХК Сочи – Барыс

Пять последних матчей между командами завершились в пользу хоккеистов из Астаны.

Время начала — московское.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции (38 очков), ХК «Сочи» занимает в ней последнее место. На Востоке последние четыре места в турнирной таблице занимают «Барыс» (23), «Салават Юлаев» (22), «Адмирал» (22) и «Сибирь» (17).

