Расписание КХЛ 17 ноября: «Локомотив» — «Салават Юлаев» и другие матчи Сегодня, 08:50 Автор: Андрей Моисеев









В понедельник, 17 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча. Приводим их расписание. 15:30 Сибирь – Шанхайские Драконы В первом матче при новом тренере «Сибирь» не смогла завершить серию из 12-ти поражений подряд. 19:00 Локомотив – Салават Юлаев Матч в уфе в начале ноября завершился победой железнодорожников со счетом 4:1. 19:30 ХК Сочи – Барыс Пять последних матчей между командами завершились в пользу хоккеистов из Астаны. Время начала — московское. «Локомотив» лидирует в Западной конференции (38 очков), ХК «Сочи» занимает в ней последнее место. На Востоке последние четыре места в турнирной таблице занимают «Барыс» (23), «Салават Юлаев» (22), «Адмирал» (22) и «Сибирь» (17).



Фото: ХК «Локомотив»















