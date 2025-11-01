Хоккей - обозрение

Игроки «Рейнджерс» и «Детройта» после сирены устроили массовую потасовку

Сегодня, 09:31 Автор: Андрей Моисеев




Массовая потасовка в матче Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт

Массовая потасовка произошла в конце матча между «Рейнджерс» и «Детройтом», который состоялся в ночь на 17 ноября по московскому времени.

Нападающий «Красных Крыльев» Мэйсон Эпплтон бросил шайбу в пустые ворота соперника после того, как прозвучала финальная сирена.

Первым выехал разбираться с Эпплтоном голкипер «синерубашечников» Джонатан Куик, а дальше к веселью присоединились все участники матча. Видео можно смотреть здесь.

Эпплтон и Куик получили по 10 минут за неспортивное поведение, других хоккеистов судьи наказывать не стали.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «Ред Уингз».

