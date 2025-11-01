Четыре игрока «Колорадо» лидируют в НХЛ по показателю полезности, Никишин – пятый.

Четыре хоккеиста «Колорадо» входят в число лучших в текущем сезоне НХЛ по показателю полезности.

У лидера «Эвеланш» Натана Маккиннона он равняется «+19», у нападающего Арттури Лехконена и защитника Кейла Макара — по «+17», у форварда Мартина Нечаса — «+16».

Замыкает пятерку сильнейших игрок обороны «Каролины» Александр Никишин («+15»). Следующий российский хоккеист занимает только 32-е место в списке лучших, у Кирилла Марченко «+8».

Худшими игрокоми в сезоне-2025/2026 по этому статистическому показателю являются Уигар Маккензи из «Калгари» и Эндрю Манджипани из «Эдмонтона» (по «-16»).