«Матч ТВ» покажет на неделе дерби Татарстана и два матча «Спартака»

Сегодня, 12:39 Автор: Андрей Моисеев




Телеканал Матч ТВ

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной с 17 по 23 ноября.

Во вторник, 18 ноября, в эфире будет транслироваться встреча между московским «Динамо» и «Спартаком». Сегодня бело-голубые объявили об отставке главного тренера Алексея Кудашова, поэтому данное событие добавит интереса к предстоящей игре.

В четверг «Матч ТВ» будет вести трансляцию из Нижнего Новгорода, где местное «Торпедо» примет на своем льду «Спартак».

В пятницу канал покажет третье в сезоне дерби Татарстана. «Нефтехимик» сыграет в Нижнекамске с «Ак Барсом».

Кудашова уволили из «Динамо», руководить командой будет Вячеслав Козлов


