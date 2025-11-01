«Матч ТВ» покажет на неделе дерби Татарстана и два матча «Спартака»

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной с 17 по 23 ноября.

Во вторник, 18 ноября, в эфире будет транслироваться встреча между московским «Динамо» и «Спартаком». Сегодня бело-голубые объявили об отставке главного тренера Алексея Кудашова, поэтому данное событие добавит интереса к предстоящей игре.

В четверг «Матч ТВ» будет вести трансляцию из Нижнего Новгорода, где местное «Торпедо» примет на своем льду «Спартак».

В пятницу канал покажет третье в сезоне дерби Татарстана. «Нефтехимик» сыграет в Нижнекамске с «Ак Барсом».