Александр Романов уложил на лед двух игроков «Колорадо»

Сегодня, 14:39 Автор: Андрей Моисеев




Александр Романов, Нью-йорк Айлендерс

«Колорадо» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Денвере на «Болл-Арене» и завершилась со счетом 4:1.

Шайбы в игре забили Росс Колтон (25-я минута), Виктор Олофссон (26), Мартин Нечас (60), Брок Нельсон (60) — Эмиль Хейнеман (3).

Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 24 из 27 бросков в створ ворот.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов провел удачный силовой прием и уложил на лед игроков четвертого звена «Эвеланш» Тэйлора Макара и Паркера Келли.

Год назад в матче в Денвере Романов попытался остановить Натана Маккиннона, но в итоге сам оказался на льду.

