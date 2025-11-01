Александр Романов уложил на лед двух игроков «Колорадо» Сегодня, 14:39 Автор: Андрей Моисеев









«Колорадо» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Денвере на «Болл-Арене» и завершилась со счетом 4:1. Шайбы в игре забили Росс Колтон (25-я минута), Виктор Олофссон (26), Мартин Нечас (60), Брок Нельсон (60) — Эмиль Хейнеман (3). Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 24 из 27 бросков в створ ворот. Защитник «Айлендерс» Александр Романов провел удачный силовой прием и уложил на лед игроков четвертого звена «Эвеланш» Тэйлора Макара и Паркера Келли. ВИДЕО Год назад в матче в Денвере Романов попытался остановить Натана Маккиннона, но в итоге сам оказался на льду.



Фото: AP Photo
















