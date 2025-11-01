«Трактор» заявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера команды

«Трактор» заявил об уходе с поста главного тренера Бенуа Гру, сообщает официальный сайт челябинского клуба. Руководить командой в ближайшем матче с «Металлургом» будет Рафаэль Рише.

Специалист заявил, что морально и физически устал.

Канадец подписал двухлетний контракт с «Трактором» в мае 2024 года. Под руководством 57-летнего наставника в сезоне-2024/2025 челябинцы вышли в финал плей-офф КХЛ, где уступили в пяти матчах «Локомотиву».

В этом сезоне «Трактор» набрал 31 очко в 28 играх и расположился на шестом месте в Восточной конференции.