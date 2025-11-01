Хоккей - обозрение

«Трактор» заявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера команды

Сегодня, 17:51 Автор: Андрей Моисеев




Бенуа Гру, Трактор

«Трактор» заявил об уходе с поста главного тренера Бенуа Гру, сообщает официальный сайт челябинского клуба. Руководить командой в ближайшем матче с «Металлургом» будет Рафаэль Рише.

Специалист заявил, что морально и физически устал.

Канадец подписал двухлетний контракт с «Трактором» в мае 2024 года. Под руководством 57-летнего наставника в сезоне-2024/2025 челябинцы вышли в финал плей-офф КХЛ, где уступили в пяти матчах «Локомотиву».

В этом сезоне «Трактор» набрал 31 очко в 28 играх и расположился на шестом месте в Восточной конференции.

Фото: Матч ТВ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Расписание НХЛ 18 ноября: «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» и другие матчи
«Сибирь» проиграла «Драконам» и потерпела 13-е поражение подряд
«Трактор» заявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера команды
Александр Романов уложил на лед двух игроков «Колорадо»
«Матч ТВ» покажет на неделе дерби Татарстана и два матча «Спартака»
Четыре игрока «Колорадо» лидируют в НХЛ по показателю полезности, Никишин – пятый.
Игроки «Рейнджерс» и «Детройта» после сирены устроили массовую потасовку
Расписание КХЛ 17 ноября: «Локомотив» — «Салават Юлаев» и другие матчи
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от очередного поражения в «Мэдисон Сквер Гарден»
Кучеров открыл счет в матче, «Ванкувер» разгромил «Тампу» в третьем периоде


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru