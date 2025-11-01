Хоккей - обозрение

Расписание НХЛ 18 ноября: «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» и другие матчи

Сегодня, 19:15 Автор: Андрей Моисеев




НХЛ, расписание 18 ноября: Вашингтон — Лос-Анджелес

В ночь на вторник, 18 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей. Приводим их расписание.

03:00 Флорида – Ванкувер

«Ванкувер» очень много пропускает в этом сезоне (3,45, 28-место) и на данный момент является худшей командой по показателю игры в меньшинстве (67,2%).

03:00 Баффало – Эдмонтон

«Баффало» проиграл восемь из десяти последних игр и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Коннор Макдэвид набрал 9 (5+4) очков в последних пяти играх.

03:00 Бостон – Каролина

Поединок между командами в Бостоне в начале ноября завершился победой «Брюинз» со счетом 2:1.

03:00 Вашингтон – Лос-Анджелес

Обе команды отвратительно играют в большинстве (14,5% и 15,5%), не очень много забивают (2,83 и 2,84), но мало пропускают (2,56 и 2,74).

03:30 Коламбус – Монреаль

«Монреаль» только один раз победил в шести последних матчах, у «Коламбуса» на одну победу больше.

06:00 Анахайм – Юта

«Анахайм» проиграл три последних матча, но продолжает являться второй по результативности командой сезона (3,67).

Время начала — московское.

