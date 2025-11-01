«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев», забив на последней секунде овертайма Вчера, 22:03 Автор: Андрей Моисеев









«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:3. В составе уфимцев шайбы забили Артем Горшков (16-я минута), Владислав Ефремов (18) и Джек Родевальд (59). У железнодорожников отличились Георгий Иванов (23-я минута), Никита Кирьянов (51), Александр Радулов (54). Победную шайбу за секунду до конца овертайма забросил Максим Шалунов. «Локомотив» набрал 40 очков и по-прежнему удерживает за собой первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» идет девятым на Востоке (23 очка).



Фото: ХК «Локомотив»
















