«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев», забив на последней секунде овертайма

Локомотив обыграл Салават Юлаев в матче КХЛ

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:3.

В составе уфимцев шайбы забили Артем Горшков (16-я минута), Владислав Ефремов (18) и Джек Родевальд (59). У железнодорожников отличились Георгий Иванов (23-я минута), Никита Кирьянов (51), Александр Радулов (54). Победную шайбу за секунду до конца овертайма забросил Максим Шалунов.

«Локомотив» набрал 40 очков и по-прежнему удерживает за собой первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» идет девятым на Востоке (23 очка).

