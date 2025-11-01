«Вашингтон» выиграл у «Лос-Анджелеса», Овечкин забросил 903-ю шайбу

«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в столице США завершился со счетом 2:1.

В составе «Кэпиталз» отличились Мэтт Рой (4-я минута) и Александр Овечкин (22). Единственную шайбу «Кингз» забил капитан команды Анже Копитар (34).

Овечкин забросил 903-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Капитан «столичных» провел на льду 15 минут, нанес один бросок по воротам Дарси Кемпера и завершил игру с показателем полезности «+1».

Российский нападающий забил свой 442-й гол на «Кэпитал Уан-Арене» и стал рекордсменом по количеству забитых шайб на одном стадионе. Игрок опередил Горди Хоу (441 гол на «Детройт Олимпии»).

«Кэпиталз» прервали 4-матчевую победную серию «Кингз».

«Вашингтон» после 19 матчей набрал 20 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет третьим на Западе.